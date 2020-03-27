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Adana'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da piyasa değeri 140 bin lira olan 665 litre kaçak içki ele geçirildi.

27.03.2020 22:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:39
Adana 'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA - Adana'da piyasa değeri 140 bin lira olan 665 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde bir çiftlikte kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine çiftliğe baskın yaparak piyasa değeri 140 bin lira olan 665 litre kaçak içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Ö.Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi Adana’da 665 litre kaçak içki ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

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Adana'da 665 litre kaçak içki ele geçirildi

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