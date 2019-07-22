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Adana'da 7 ayda 22 bin 360 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da son 22 günde sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybederken 7 ayda 22 bin 360 litre ve 2 bin 784 şişe kaçak içki de ele geçirildi.

22.07.2019 09:22 Adana
Adana'da son 22 günde sahte içkiden 12 kişinin hayatını kaybederken 7 ayda 22 bin 360 litre ve 2 bin 784 şişe kaçak içki de ele geçirildi.

Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde'de son 22 günde 23 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi sonucu polis ekipleri alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de operasyonlarını sıklaştırdı. Polisin Adana'da son 7 ayda 59 operasyon yaptığı bu operasyonlarda 54 şahıs yakalanırken 2 bin 784 şişe ve 22 bin 360 kaçak içkinin ele geçirildiği öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Niğde, Adana, 3. Sayfa

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