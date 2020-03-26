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Adana'da 74 parça tarihi eser ele geçirildi

ADANA'nın Karataş ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı Y.Ö.'nün üzerinde sikke, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 74 parça tarihi eser ele geçirildi.

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:04
Adana'da 74 parça tarihi eser ele geçirildi

ADANA'nın Karataş ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı Y.Ö.'nün üzerinde sikke, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 74 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Karataş'ın Bahçe Mahalle Mezarlığı girişinde kontrol ve denetim yaptı. Denetimlerde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu Y.Ö.'nün üzerinde arama yapıldı. Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 66 sikke, 3 yüzük ve 5 objeden oluşan toplam 74 tarihi eser ele geçirildi. Savcılığın talimatıyla Y.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Karataş, Adana, Güncel

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