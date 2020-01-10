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Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek

Bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 3-5 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

10.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:34Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek
Bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 3-5 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.
Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve diğer ilgililerin katımıyla bu yılki festivale ilişkin Valilik'te toplantı düzenlendi.
Toplantıda, şenliğin 3-5 Nisan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Demirtaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, karnavalın kentin tarihi, kültürel ve doğal kimliğinin tanıtılması konusunda önem taşıdığını dile getirerek, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılan portakal çiçeklerinin büyüleyici kokusunu paylaşmak üzere resmi açılış törenini 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize herkesi şimdiden davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmut Demirtaş, Zeydan Karalar, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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