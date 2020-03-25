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Adana'da 80 bin lira değerinde etil alkol ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerince, bir iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak etil alkol ele geçirildi.

25.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
Adana'da 80 bin lira değerinde etil alkol ele geçirildi

ADANA'da polis ekiplerince, bir iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 80 bin lira olan kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri, ihbar üzerine Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bulunan iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 80 bin lira olan 27 litre etil alkol, kaçak içki yapımında kullanılan 150 aroma kiti, 1 litre anason, 490 boş alkol kiti şişesi ele geçirildi. İş yerinde bulunan A.D. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

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