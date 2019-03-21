Adana
'da 82 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da polis, kent genelinde yaptığı kontrollerde 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana- Ceyhan
yolunda şüphelendikleri bir araçı durdurdu. Yapılan aramada araçta 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alının sürücü ilk sorgusunda akaryakıtı, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir depodan aldığını söyledi. Verilen adrese giden polisler, depoda buluna 79 bin litre akaryakıtada el koydu. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan depo görevlisi ve araç sürücü emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, Adana, Güncel
Kaynak: DHA