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Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 865 litre kaçak içki ele geçirildi.

23.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:01Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi
'da polisin yaptığı operasyonda 865 litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi 10012, Sokak'ta kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında satışa hazır halde 265 litre, fermente şeklinde ise 600 litre olmak üzere 865 litre kaçak içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili C.K. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti.

Zanlı ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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