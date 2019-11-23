Haberler » 3. Sayfa » Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber

Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 865 litre kaçak içki ele geçirildi.

23.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:34
'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 865 litre kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi 10012 sokakta kaçak içki yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis, bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında satışa hazır halde 265 litre, fermente şeklinde ise 600 litre olmak üzere 865 litre kaçak içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili C.K. isimli şahsı gözaltına alırken kaçak içkileri de yerinde imha etti.
Zanlı ise sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Adana'da 865 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:43 MSB: "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1...
10:38 Gaziantep'te 3 ayrı suçtan aranan 62 şahıs yakalandı
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:35 Patates almak istedi, emekli maaşını seyyar satıcılara kaptırdı
10:32 Nohutu başkasına satmaya giderken yakalandı
10:31 ABD ve Avrupa ülkeleri, İstanbul'u geride bıraktı
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
12:58 Sefa Doğanay'ı rahatsız ettiği gerekçesiyle yargılanan kadının 5 ay hapsi istendi
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
11:00 İmamoğlu, bir vaadini daha gerçekleştiriyor: 30 bin İstanbullu üniversite öğrenisine yıllık 3200 TL burs verilecek
23.11.2019 10:49:38