Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
28.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:58
Adana 'da 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yolda durdurdukları tır, park halindeki kamyon ve bir depoda 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Şüpheliler N.İ, A.B, T.K, H.K. ve G.Ö. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yolda durdurdukları tır, park halindeki kamyon ve bir depoda 9 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Şüpheliler N.İ, A.B, T.K, H.K. ve G.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA