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Adana'da 900 bin liralık etil alkol geçirildi

Adana'da 900 bin liralık etil alkol geçirildiADANA'da polisin baskın yaptığı depoda, sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren 900 bin TL değerinde 3 bin litre etil alkol ele geçirildi.

16.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:28
Adana 'da 900 bin liralık etil alkol geçirildi
ADANA'da polisin baskın yaptığı depoda, sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren 900 bin TL değerinde 3 bin litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağı değerlendiren piyasa değeri 900 bin TL olan 3 bin litre etil alkol ele geçirdi. Depodaki K.Y.H. gözaltına alındı.
K.Y.H., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adana’da 900 bin liralık etil alkol geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel
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