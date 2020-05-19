Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı

Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdıGökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı.

Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı
19.05.2020 02:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:40
Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez Çukurovo ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Şüpheli görülen otomobil ve motosikletleri durduran polisler, detaylı arama ve incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 311 aracı denetleyen ekipler, 3'ü abart egzost taktıran toplamda 105 araca çeşitli suçlardan ceza yazdı.
Bu arada araçlarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 kişiye ise 6 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin Haber
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize ’Virüs bulaşıcı değil’ dedi Haber
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı değil" dedi
Habertürk’e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti Haber
Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya’da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90’a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Haberler››Güncel››Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:36: Kundaklanan motosiklet ile yakınındaki minibüs yandı - Haber 02:34: Devriye esnasında görükleri yaralı kediyi veterinere yetiştirdiler - Haber 02:32: Adana'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı - Haber 02:32: TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi - Haber 02:26: Kastamonu'da vatandaşlar hem egzersiz yaptı hemde 19 Mayıs konseriyle eğlendi - Haber 00:35: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı - Haber 00:07: Habertürk'e çıkan konuk, canlı yayında küfür etti - Haberler 00:06: Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler