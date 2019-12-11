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Adana'da aç kalan yaban domuzu şehre indi

Adana'da aç kalan yaban domuzu, şehir merkezine inerek yiyecek aradı.

11.12.2019 03:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 03:14Adana'da aç kalan yaban domuzu şehre indi

'da aç kalan yaban domuzu, şehir merkezine inerek yiyecek aradı. Durumu polise bildiren vatandaş, yaban domuzunu ilk gördüğünde köpek zannettiğini söyledi.


Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Barış Çakı isimli bir kişi, sokakta köpek sandığı hayvanın yaban domuzu olduğu fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, domuzun herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. ekipleri daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7.Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. domuzu bir apartmanın otoparkına girerek saklandı.


Milli Parklar Av Korumadan gelen yetkilinin kontrolünde domuzun saklandığı yerden çıkması sağlandı. Şehir merkezinden uzaklaşan domuz, arazi içerisinde gözden kayboldu.


Polise ihbarda bulunan Barış Çakı gazetecilere açıklamada bulundu. Çakı," İlk gördüğümde köpek zannettim. Sonra dikkatli bakınca domuz olduğunu fark ettim. Sabah saatlerinde çocuklar okula gidiyor. Onlara zarar verebilir düşüncesiyle polisi aradım" dedi. - ADANA


Polis, Adana, Yaban, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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