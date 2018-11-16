Adana'da Acil Servis Önündeki Silahlı Kavga

Adana
'nın merkez Yüreğir
ilçesinde, hastane acil servisi önünde çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren baba ve oğlunun cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde dün iki grup arasında yaşanan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden Ahmet B. (69) ve oğlu Ozan B'nin (35) Adana Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Baba-oğlun cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından morgdan alındı.
Olayda yaralanan İsmail İ'nin tedavisinin ise devam ettiği, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada Ozan B, Ahmet B. ve İsmail İ. yaralanmış, iki şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Yaralı Ozan B. ile babası Ahmet B. kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Acil Servis,Adana