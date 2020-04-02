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Adana'da, adliye ve ceza infaz kurumlarında Kovid-19 tedbirleri

Adana Adliyesi ve ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

02.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:06
Adana'da, adliye ve ceza infaz kurumlarında Kovid-19 tedbirleri
Adana Adliyesi ve ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Tedbirler kapsamında, adliyeye ve ceza infaz kurumları ile tutuklu ve hükümlü nakil araçları dezenfekte edildi. Adliye ve ceza infaz kurumlarına girenlerin ateşleri ölçüldü.
Adliye ve ceza infaz kurumlarının birçok noktasına dezenfektan yerleştirildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerek adliyede gerekse ceza infaz kurumlarında toplu alanlarda dezenfeksiyon işlemlerini sık aralıklarla yaptıklarını söyledi.
Cezaevi infaz kurumlarında alınan tedbirlerin önemli olduğuna dikkati çeken Yurdagül, "Ceza infaz kurumlarımızda tedbirler, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda en üst düzeyde alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımız, ceza infaz kurumlarımızda alınacak önemleri formülize etti. Bizler de bu önemleri Adana ölçeğinde uyguluyoruz. Adana'da hiçbir ceza infaz kurumumuzda pozitif vakaya rastlamadık. Bu kapsamda tedbirlerimiz devam ediyor." dedi.
Yurdagül, ceza infaz kurumuna ilk defa gelen hükümlü veya tutukluların 14 gün izolasyon alanlarında bekletildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"14 gün boyunca belirtileri uygun periyotlarla sağlık birimlerimiz ve personelimiz aracılığıyla takip ediyoruz. 14 gün sonunda belirti göstermedikleri takdirde ceza infaz kurumlarındaki durumlarına uygun yerlere alıyoruz. Ceza infaz kurumuna girdikten sonra hükümlü ve tutukluların dışarıya çıkışlarını da kısıtladık. Sağlık ve güvenlik gibi zorunlu sebepler dışında ceza infaz kurumlarından ayrılmalarına müsade etmiyoruz. Belli periyotlarla hükümlü ve tutuklularımız kontrol ediliyor. Kovid-19 belirtisi gösterenler sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. Dönüşlerinde de 14 günlük bekleme süresi tamamlanmadan koğuşlara almıyoruz."
İnfaz koruma memurları ve idari personelin ateşleri ölçülerek ceza infaz kurumlarına alındığını kaydeden Yurdagül, "Ceza infaz kurumu personelimiz, vardiye saatleri dışında da ailelerinin yanına veya sosyal ortama gitmek yerine belirlediğimiz yerlerde kalacaklar. Bu çerçevede 14'er günlük periyotlar halinde personeli böldük. Bir grup personel 14 gün boyunca ceza infaz kurumu içerisinde barınarak ve vardiyaları dönüştürülerek görev yapacak. Diğer grup ise 14 günü belirlediğimiz izolasyon alanlarında geçirecekler. 14 günün sonunda da evlerine gitmeden ceza infaz kurumundaki görevlerine gelecekler. Bu da ceza infaz kurumlarımızda devlete emanet edildiğini düşündüğümüz hükümlü ve tutuklularımızın bu salgından korunması kapsamında alınan ve büyük fedakarlık örneği olan bir uygulamada. Bu çerçevede gerek merkezde gerekse ilçelerdeki ceza infaz kurumlarımızda uygulamaya geçtik." açıklamasında bulundu.
Adana'da yaklaşık 15 bin denetimli serbestlik hükümlüsünün olduğunu vurgulayan Yurdagül, "Bunlarla ilgili olarak da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'kamuya yararlı işte çalıştırılma' kapsamında olanlar da dahil olmak üzere bütün toplu faaliyetleri sonlandırdık. Özellikle belediye ve diğer kurumlarımıza verdiğimiz 'kamuya yararlı işte çalıştırılma' hükümüne tabi hükümlülerinin bu faaliyetlerini bu tedbirler kapsamında sonlandırdık." şeklinde konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Adana'da, adliye ve ceza infaz kurumlarında Kovid-19 tedbirleri - Haberler

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