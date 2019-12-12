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Adana'da adliyenin emektarlarına plaket verildi

Adana Barosu tarafından, adliyede 43 yılını dolduranlara teşekkür plaketi verildi.

12.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:54Adana'da adliyenin emektarlarına plaket verildi
Barosu tarafından, adliyede 43 yılını dolduranlara teşekkür plaketi verildi.
Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonunda yapılan törende, adliyeyi evleri, hakim, savcı tüm çalışanları da her zaman ailelerinin bir mensubu gibi gördüklerini söyledi.
Adliyede uzun zamandır görev yapan Aysel Bağcı ile Zeki Bulut'a teşekkür eden Küçük, "Benim ve birçok meslektaşımın uzun yıllardan itibaren tanıdığı ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz adliyenin değerli emektarlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Kadir kıymet bilmek gerekir. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında da keyifli ve mutlu yıllar diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun." dedi.
Adana Adliyesi'nde 1983 yılından beri hizmet eden emekli kalem personellerinden Bağcı da plaketle takdir edilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
PTT tebligat memuru Bulut da yakın zamanda emekli olacağını, plaketle ödüllendirilmesinden ötürü mutlu olduğunu kaydetti.

Veli Küçük, Zeki Bulut, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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