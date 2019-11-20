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Adana'da ailesiyle kavga edip polise direnen kişi gözaltına alındı

Adana'da ailesiyle kavga etmesinin ardından evin çatısına çıkarak polise direnen şüpheli gözaltına alındı.

20.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:04Adana'da ailesiyle kavga edip polise direnen kişi gözaltına alındı
'da ailesiyle kavga etmesinin ardından evin çatısına çıkarak polise direnen şüpheli gözaltına alındı.
Merkez ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde E.K'nin ailesiyle kavga ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti.
Polisleri gören E.K, çatıya çıkıp kapıyı kilitleyerek yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Sinir krizi geçiren ve eline geçenleri çatıdan aşağıya atan E.K'yi mahalle sakinleri uzun uğraşlar sonucu ikna etti.
E.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Seyhan, Polis, Adana, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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