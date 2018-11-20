Adana'da AK Parti'den Büyükşehir İçin 8 Aday Adayı

Adana
'da AK Parti
'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 8 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.
31 Mart 2019 tarihinde yapılacak, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de aday aday bolluğu yaşanıyor. Adana'da belediye başkanlıkları için 194 aday adayı il ve ilçe başkanlıklarına başvurdu. 194 isimden Fatma Güldemet Sarı
, Mahmut Tezcan
, Mustafa Kebude, Muhittin Demir, Abdullah Torun
, Mehmet Toğlukdemir, Barış İnceoğlu, Özge Selvi Nur Eser Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olurken, geri kalan 186 kişi ise ilçe belediye başkanlıkları için başvuru yaptı.
Başvuruların en yoğun olduğu ilçeler ise 25 aday aday ile Yumurtalık
, 23 aday adayı ile Sarıçam
, 16 aday adayı ile Yüreğir
, 15'er aday adayı ile Kozan
ve Karaisalı
sıralandı. - ADANA
Ak Parti,Adana