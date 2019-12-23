Haberler » Güncel » Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı - Haber

Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.

23.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:56 Adana'da akaryakıt istasyonuna kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
'da akaryakıt istasyonuna düzenlenen kaçakçılık operasyonunda iş yeri sahibi ile bir çalışan gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle'deki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.
Ekipler, yaptıkları incelemede, otomasyon sistemine 1-30 Eylül tarihlerinde müdahale edilerek, 20 bin litre kayıt dışı motorin ikmali ve satışı yapıldığını belirledi.
Öte yandan, istasyonda park halinde bulunan bir tankerde 3 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.
Bunun üzerine istasyon sahibi B.P. ve işçi İ.T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Gemerek'te "Ailem Derste Başarım Zirvede" projesi - Haber
10:31   Komşusunu rahatsız edene hapis ve para cezası! - Haber
10:30   Deniz ulaşımına lodos engeli - Haber
10:28   Sinan Aygün, "Madem benim bu rantım 950 milyon lira ben rantı da arsaları da iki kuleyi de ona... - Haber
10:28   VASKİ'den büyük tasarruf - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
07:44   Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti - Haber
07:17   İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi - Haber
23.12.2019 10:36:33