Adana'da akaryakıt kaçakçılığı şüphelileri serbest

ADANA'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Geçen sürede depolara bakın düzenleyen polis ekipleri, 8 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonu 3 Aralık'ta genişleten polis ekipleri, 7 depoya daha baskın yaptı. 300 litre kaçak akaryakıt ile ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 6 kişi daha gözaltına alındı. Firari şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 7 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA