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Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama

ADANA'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:51Adana'da akaryakıt kaçakçılığına 1 tutuklama

ADANA'da polisin, son 3 ay içinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 6 kişinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Geçen süre içerisinde depolara bakın düzenleyen polis, 8 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde de bir depoya daha baskın yapan polis, 300 litre kaçak akaryakıt ile 1 ruhsatsız tabancaya el koydu, 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, soruşturma kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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