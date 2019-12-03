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Adana'da "akciğer kanseri" toplantısı düzenlendi

Adana'da "akciğer kanseri" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

03.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:02Adana'da
'da "akciğer kanseri" ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, hastane konferans salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, erken teşhisin kanser tedavisinde başarı oranını arttırdığını kaydetti.
Türkiye'de hekime başvurma oranının gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğunu ifade eden Çil, kanser tarama testlerinden mutlaka faydalanılması gerektiğine belirtti.
Sempozyumda, akciğer kanserinde semptom ve bulgular, tarama yöntemleri, moleküler testler, cerrahi tedavi gibi konular ele alındı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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