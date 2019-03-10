10 Mart 2019, 17:25
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Adana'da Akü Hırsızlığı

Adana

Adana'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 12 aracın akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çaldığı aküleri bisikletiyle götüren hırsızın E.B. olduğunu belirledi.

Ekipler, E.B'yi merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Kaynak: AA