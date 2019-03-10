Adana'da Akü Hırsızlığı

Adana'da, 12 araçtan akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.<br><br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 12 aracın akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.<br><br>Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çaldığı aküleri bisikletiyle götüren hırsızın E.B. olduğunu belirledi.<br><br>Ekipler, E.B'yi merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.<br><br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.