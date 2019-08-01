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Adana'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin camları kırılarak aküsü çalındı.

01.08.2019 18:09 Adana'da akü hırsızlığı güvenlik kamerasında
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin camları kırılarak aküsü çalındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Yavuzlar Mahallesi'nde 01 VH 486 plakalı aracın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, otomobilin camlarının kırılarak aküsünün çalındığını belirledi.

Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin aracın camını kırdıktan sonra aküyü alıp ağaçların altına gizlediğini ve daha sonra gelen 3 şüphelinin aküleri aldığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yavuzlar Mahallesi, Yüreğir, Polis, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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