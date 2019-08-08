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Adana'da alkolün etkisi "gözlük" ile anlatıldı

Adana'da Kurban Bayramı öncesi yapılan bilgilendirme uygulamasında, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü takan şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüleri zor anlar yaşadı.

08.08.2019 13:54 Adana'da alkolün etkisi
Adana'da Kurban Bayramı öncesi yapılan bilgilendirme uygulamasında, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü takan şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüleri zor anlar yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarını önlemek için Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda uygulama yaptı.
Şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek sürücü ve yolculara bilgi verip broşürler dağıtan ekipler, kurallara uyulup uyulmadığının denetimi için araçların plakalarını da çeşitli uygulama noktalarına iletti.
Ekipler, 100 promil alkollü hissi veren gözlüğü takan sürücülerden, düz çizgide yürüyüp koni dubaya dokunmalarını da istedi.
Çizgide yürümekte zorlanan sürücüler, koni dubaya dokunmakta da güçlük çekti.
"Bu şekilde araba kullanılmaz"
Sürücü Aydın Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın ve hız kurallarına uymamanın tehlikelerinin polis tarafından anlatıldığını söyleyerek, "Alkol kontrolünden geçer gibi kontrolden geçtik. O anki hareketlerim sanki alkol almışım gibiydi. Kobi dubayı çift gördüm. Yani alkollü olursam öyle olacak demek ki. Bu şekilde araba kullanılmaz. Bizim duyarlı olmamız lazım, illa polisin söylemesine gerek yok." diye konuştu.
Denetimlerin bayram boyunca süreceğini bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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