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Adana'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Adana'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralıADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde özel bir sağlık kuruluşuna ait ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i yeni doğan bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

27.09.2019 21:38
Adana'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı
ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde özel bir sağlık kuruluşuna ait ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i yeni doğan bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kozan-Adana Karayolu İmamoğlu ilçesi çevre yolu girişi trafik ışıkları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kozan ilçesinden özel bir hastaneden yeni doğan kuvözdeki bebeği alarak Adana'daki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıkan içerisinde iki hemşire ve kuvözde bir yeni doğan bebeğin bulunduğu Fahrettin Kayhanlı idaresindeki 01 EZE 80 plakalı ambulans, İmamoğlu ilçesi çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 DLK 80 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yaklaşık 300 metre sürüklenerek yan yattı. Kaza sonrası ambulansta bulunan 2'si hemşire ve 1 yeni doğan kuvözde bebek ve otomobilin sürücüsü olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile İmamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adana'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

İmamoğlu, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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