02.07.2019 11:54
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Adana'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

Adana

Adana'da ambulansa yol vermeyen sürücüye "Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş üstünlüğünü vermemek" ve "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" maddelerini ihlalden 343 TL ceza kesilirken, sürücü belgesinden 35 puan düşümü yapıldı.

Adana 'da ambulansa yol vermeyen sürücüye "Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş üstünlüğünü vermemek" ve "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" maddelerini ihlalden 343 TL ceza kesilirken, sürücü belgesinden 35 puan düşümü yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansa yol vermediği belirterek sosyal medya, yerel ve ulusal basında habere konu olan otomobil sürücüsü O.G.'yi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl bulvarında bulunan iş yerinde gözaltına aldı.

Olay günü 01 … 842 plakalı otomobili kendisinin kullandığını ve ruhsat sahibinin kendisi olduğunu, ambulansa yol vermeme nedenini bilmediğini, o an içinden öyle geçtiğini herhangi bir kastının olmadığını ifade eden O.G.'ye "Trafikte geçiş üstünlüğü olan araçlara ilk geçiş üstünlüğünü vermemek" ve "Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" maddelerini ihlalden toplam 343 TL trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilerek sürücü belgesinden 35 puan düşümü yapıldı.

Ayrıca sürücü O.G.'nin Türk Ceza Kanununun 179/3 maddesi "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü 100. Yıl Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi. - ADANA
Kaynak: İHA
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