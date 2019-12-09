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Adana'da anahtar dükkanında yangın

Adana'da bir anahtar dükkanında çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi.

09.12.2019 01:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:16
'da bir anahtar dükkanında çıkan yangında iş yeri sahibi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bulunan anahtarcı dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dükkanda iş yeri sahibi Mahmut Yıldız'ı dumandan zehirlenmiş halde buldu.
Olay yerine çağırılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yıldız, hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü, dükkan ise kullanılamaz hale geldi.
Adana'da anahtar dükkanında yangın

Ziyapaşa Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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