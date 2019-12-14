Haberler » Güncel » Adana'da 'antifrizli cam suyu' yazılı kolilerde bin litre etil alkol ele geçirildi - Haber

Adana'da "antifrizli cam suyu" yazılı kolilerde bin litre etil alkol ele geçirildi

Adana'da sahte içki üretenlere yönelik operasyonda "antifrizli cam suyu" yazılı kolilerde bin litre etil alkol bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

14.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:20
'da sahte içki üretenlere yönelik operasyonda "antifrizli cam suyu" yazılı kolilerde bin litre etil alkol bulundu, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan ve valilik kararıyla iptal edilen "Kebap ve Şalgam Festivali"nde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmek isteyen kişilere yönelik araştırma başlattı.
Ekip, sahte içki yapımında kullanılan alkollerin üzerilerinde "antifrizli cam suyu" ibareli kolilerle piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, "antifrizli cam suyu" ibareli kolilerde üzerinde "tıbbi kullanım amaçlı etil alkol" yazılı bin litre etil alkol ele geçirdi.
Polis, sahte içki üretimi yaptığı iddiasıyla K.S'yi gözaltına aldı.
Adana'da

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:22 DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber
10:21 13 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor - Haber
10:20 Çocuğa darp ve hırsızlıkla suçlayana karşı koruma kararı aldırdı - Haber
10:18 Sosyal medya aldatma oranlarını arttırdı - Haber
10:16 Sokak köpeğini çalı süpürgesiyle kaşıdı taktir kazandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
14.12.2019 10:31:06