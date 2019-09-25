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Adana'da "Arabasız Gün Etkinliği"

Avrupa'nın 2 bin şehri ile birlikte Adana'da da kutlanan ve yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası, "Arabasız Gün Etkinliği" ile sona erdi.

25.09.2019 14:58Adana'da
Avrupa'nın 2 bin şehri ile birlikte Adana'da da kutlanan ve yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası, "Arabasız Gün Etkinliği" ile sona erdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında "Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş ve bisiklete binme etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar Uğur Mumcu Meydanı'ndan Merkez Park'a kadar pedal çevirip yürüdü. Etkinlik kapsamında bisikletleri ile şehir turu atan kadınlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ferit Işık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı, Adana Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü başta olmak üzere yüzlerce Adanalı katıldı. - ADANA

Avrupa, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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