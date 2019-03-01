Adana'da Araca Gizlenmiş 19 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana
'da polis ekipleri, merkez Seyhan
ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari bir araçta yaptıkları aramada motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Fevzipaşa
Mahallesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik dedektör köpeği "Coco" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin buldu. Bunun üzerine aracın sürücüsü Ferhat F. (38) gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp
Birimine getirildi. Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA