Adana'da Aranan 3 Kişi Yakalandı

Adana
'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 3 zanlıyı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmayla "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "tehdit", "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından aranan firari Nimet E'yi Uçak Mahallesi'ndeki evinde, olayda kullandığı tabancayla yakaladı.
Çalışmalarını sürdüren ekip, "uyuşturucu madde ticareti", "yağma", "tehdit" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından aranan Fatih
T'yi de Yenibey Mahallesi'nde yakaladı.
Öte yandan ekip, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma" ve "mühür bozma" suçundan aranan Yaşar
S.A'yı ise Ziyapaşa Mahallesi
Mustafa Kemalpaşa
Bulvarı'ndaki otobüs durağına yakaladı.
Üç şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Seyhan,Polis,Adana
28 Kasım 2018 Çarşamba 20:36