Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana
'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı. Yüreğir
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma ekipleri, söz konusu suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Hükümlünün Sarıçam
ilçesinde bir kıraathanede olduğunu tespit eden ekipler, buraya operasyon düzenledi.
Polisleri görünce kaçan hükümlü Celal D, ekipler tarafından kovalamaca sonucu Kozan
Caddesi'nde yakalandı.
Celal D, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yüreğir,Adana
04 Aralık 2018 Salı 18:00