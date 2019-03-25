Adana'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Adana
'da, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, izinli çıktığı cezaevine tekrar dönmeyen ve "nitelikli yağma" suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası alan Ahmet Konaç'ın (54), yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan
ilçesi Ulu Cami Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Kaçmak isterken yakalanan hükümlünün üzerinden kimlik çıkmaması üzerine parmak izinden kimliği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konaç, daha sonra cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
Kaynak: AA