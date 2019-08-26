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Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da, hakkındaki 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.

26.08.2019 10:06 Adana'da aranan hükümlü yakalandı
Adana'da, hakkındaki 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 8 ayrı hırsızlık suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Ramazan E'nin (33) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, aranan hükümlüyü yakaladı.
Ramazan E, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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