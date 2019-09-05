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Adana'da aranan hükümlü yakalandı

Adana'da hırsızlık suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.

05.09.2019 10:40 Adana'da aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hırsızlık suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı hırsızlık suçundan tutuksuz yargılanan Mehmet T'yi hakkındaki 13 yıl 4 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine yakalamak çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Bunun üzerine bölgeye giden ekip hükümlüyü yakaladı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet T. daha sonra cezaevine gönderildi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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