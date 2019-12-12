Haberler » Güncel » Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu - Haber

Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12.12.2019 07:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 07:28Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu
'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyen ve haklarında yakalama kararı verilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, 52 hükümlünün kentteki adreslerine şafak vakti baskın düzenlendi.
Baskınlar sırasında bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde ve arama yapılan evlerin çevresinde önlem aldı.
Operasyonda yakalanan hükümlüler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından işlemlerinin tamamlanması için polis merkezlerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

07:20 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem oldu - Haber
07:12 Adana'da aranan hükümlülere şafak operasyonu - Haber
06:47 İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haber
06:44 Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem - Haber
06:43 AKDENİZ'DE 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haber
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Haber
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Haber
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
12.12.2019 07:29:41