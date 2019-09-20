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Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon

Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

20.09.2019 11:56Adana'da aranan kişilere yönelik operasyon
Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezindeki 77 adrese, şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, "kaçakçılık", "hırsızlık", "yaralama", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hakaret" gibi suçlardan aranan 20 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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