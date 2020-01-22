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Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında Adana'da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

22.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:35Adana 'da aranan şahıs Menteşe'de yakalandı
Muğla'nın ilçesi karayolu giriş noktasında polis uygulama noktasında yapılan arama çalışmalarında 'da bir suçtan dolayı aranan şahıs Menteşe İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Denizli yolu uygulama noktasında araçlarda yaptığı arama çalışmaları sırasında Adana'da işlediği bir suçtan dolayı arama kararı çıkarılan A.Ş. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısın hakkında işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Menteşe, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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