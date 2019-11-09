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Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı

Adana'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

09.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:32Adana'da arazi anlaşmazlığı cinayeti şüphelisi tutuklandı
'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde, üç gün önce çıkan kavgada tabancayla Zeki Bahçe'yi (43) öldürdüğü, oğlu Mustafa Bahçe'yi (28) de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sabah S'nin (56), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Sabah S'nin, kendi tarlasını işgal edip ürün ektiğini öne sürdüğü Zeki Bahçe ile tartıştığı, araziye çit çekmek isteyince aralarında kavga çıktığı iddia edildi.
Köklüce Mahallesi'nde 6 Kasım'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Zeki Bahçe ve oğlu Mustafa Bahçe silahla vurularak ağır yaralanmış, Zeki Bahçe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Zeki Bahçe, Bahçe, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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