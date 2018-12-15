Adana'da Asansör Boşluğuna Düşen Kişi Öldü

Adana
'da, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi. Merkez Yüreğir
ilçesi Akdeniz
Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde ayrılan Süleyman Uzmanoğlu (75) uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.
Uzmanoğlu'nun çocukları da babalarının aynı mahallede, dairesinin bulunduğu inşaat halindeki binaya gitmiş olabileceğinden şüphelenerek bölgede arama yaptı.
Babalarının asansör boşluğunda hareketsiz yattığını gören çocukları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Uzmanoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Uzmanoğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Polis
ekipleri de yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Uzmanoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Merkez,Adana
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:40