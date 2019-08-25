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Adana'da asayiş uygulamaları

Adana'da yapılan asayiş uygulamasında, aranan 16 hükümlü yakalandı.

25.08.2019 11:24 Adana'da asayiş uygulamaları
Adana'da yapılan asayiş uygulamasında, aranan 16 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık ve organize suçlar ile çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde uygulama yapıldı.
Uygulamada, 5 bin 970 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 2 bin 523 araç kontrol edildi. Araçlarda yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çalıntı olduğu belirlenen bir otomobil ve 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Eksikleri olduğu belirlenen 55 araca 34 bin 600 lira ceza kesildi, 26 araç trafikten men edildi.
Uyuşturucu ticareti, yaralama, gasp, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, yan kesicilik, kapkaç gibi suçlardan 1-8 yıl arasında değişen hapis cezasıyla aranan 16 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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