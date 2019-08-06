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Adana'da asayiş uygulaması

Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 7 silah ile çok sayıda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

06.08.2019 09:47 Adana'da asayiş uygulaması
Adana'da polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında 7 silah ile çok sayıda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde şüpheli kişiler, araçlar ve umuma açık yerler ile metruk binalara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetim kapsamında, şüpheli araç ve mekanlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ile esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelerle ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Bölgedeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

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