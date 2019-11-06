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Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandıAdana'da 720 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 11 kişi gözaltına alındı.

06.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:00
Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
Adana'da 720 polisin katıldığı asayiş uygulamasında 11 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Yüreğir İlçesi Doğankent Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı. 720 polisin katıldığı uygulumada, 4 bin 195 kişinin kimlik sorgusunu yapan polisler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca denetimlerde bin 333 araç kontrol edilirken, 58 araca 22 bin 190 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 32 gram esrar ve 70 gümrük kaçağ sigara ele geçirdi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'da polisin uygulama noktalarına giderek inceleme yaptı.
Denetimlerin süreceği bildirildi.
Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı

Doğankent Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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