Adana'da asayiş uygulanmasında, aranan 17 kişi yakalandı

ADANA'da 250 polis ile yapılan asayiş uygulamanda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 17 kişi yakalanırken, farklı cinslerde uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda merkez Yüreğir ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı. 250 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında önceden belirlenen sabit noktalarda yol kontrolü, gezici ekiplerle şok baskınlar ve umuma açık yer denetimleri gerçekleştirildi. 6 bin 332 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 17 kişiyi yakaladı. Kontrol edilen 2 bin 874 aracın 169'una 86 bin 63 lira ceza kesilirken, 2 çalıntı motosiklet ve 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi, 26 araç da trafikten men edildi. Ayrıca başka illerde kayıtlı 43 Suriye uyruklu şahsa tebligat yapılırken, yabancı uyruklu kişileri izinsiz taşıyan 9 araç sürücüsüne da 53 bin 62 lira idari para cezası uygulandı. Umuma açık 12 mekanda denetleme yapan ekipler, olumsuzluk tespit edilen 2 işyerine idari işlem uyguladı. Öte yandan uygulama genelinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmatlar, 51 gram kannaboid, 11,6 gram esrar, 2,97 gram eroin ile 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Kaynak: DHA