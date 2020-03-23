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Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı

Adana'da sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sürüklemek için bir karı kocanın koronavirüse yakalandığı ve hastaneden kaçtığı iddiasını yayan 31 kişi gözaltına alındı.

23.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:49
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı

Adana 'da aralarında bir karı kocanın koronavirüse yakalandığı ve hastaneden kaçtığı, bir özel bankada korona virüs vakası olduğu şeklinde asılsız bilgileri sosyal paylaşım sitelerinden yayan 31 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürülüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan halkı korku ve paniğe sürüklemek için asılsız korona virüs paylaşımları yapılması üzerine harekete geçti. Bir kişinin karı kocanın korona virüs testinin pozitif çıkınca hastaneden kaçtığını paylaşması ve özel bir bankada koronavirüs vakası olduğu paylaşımları üzerine polis, takibe aldığı şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYALE EL KONULDU

Yapılan operasyonda 31 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar hakkında "halk arasında korku, panik oluşturmak amacıyla tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adli işlem başlatıldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan şahıslar hakkında yapılan ihbarların anında değerlendirildiği ve gerekli tespit çalışmalarının titizlikle yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler : Adana, 3. Sayfa

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