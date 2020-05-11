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Adana'da AVM'ler, sıkı tedbirlerle açıldı

Adana'da AVM'ler, sıkı tedbirlerle açıldıADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), alınan yeni önlemler ile yeniden hizmet vermeye başladı.

11.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:04
Adana'da AVM'ler, sıkı tedbirlerle açıldı
ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapatılan alışveriş merkezleri (AVM), alınan yeni önlemler ile yeniden hizmet vermeye başladı.
Kentteki AVM'lerin kapıları, saat 11.00 itibarıyla açılırken, müşteriler kontrollü olarak içeri alındı. AVM'ye girmek isteyenlerin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara ise maske dağıtıldı. AVM girişlerinde yoğunluk oluşmazken, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarılar yapıldı.
Müşterilerin güvenli ve sağlıklı olarak alışveriş yapabilmesi için tüm önlemleri aldıklarını söyleyen alışveriş merkezi genel müdürü Yalçın Öz "Gelen müşterilerimiz hiçbir yere temas etmeden alışveriş yapabilecek. Tüm ortak kullanım alanlarında teması sıfıra indirdik. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak AVM'yi düzenledik. Salgını engellemek için her tür türlü önlemimizi aldık" dedi. Adana’da AVM’ler, sıkı tedbirlerle açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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