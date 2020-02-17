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Adana'da avukatlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlatıldı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Adana Barosu ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) işbirliğiyle düzenlenen "Teori ve uygulama açısından kişisel verilerin korunması" konulu üç günlük eğitim semineri tamamlandı.

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:34Adana'da avukatlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlatıldı
Barolar Birliği (TBB), Barosu ve Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK) işbirliğiyle düzenlenen "Teori ve uygulama açısından kişisel verilerin korunması" konulu üç günlük eğitim semineri tamamlandı.
TBB Eğitim Merkezi Kurul üyesi Şadan Tutumlu moderatörlüğünde Atılım Üniversitesi Bilişim Hukuku Öğretim Üyesi Damla Songur Hacıgüzeller, Mehmet Ali Koksal ve Burak Memiş, baro tesislerinde düzenlenen seminerde Adana, Gaziantep Antalya ile İzmir barolarından katılan 103 avukata, kişisel verilerin korunması kanunu hakkında bilgi verdi.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, seminer sonunda yaptığı konuşmada, günümüzün en önemli alanlarından birinin kişisel verilerin korunması olduğunu belirtti.
Baro olarak bu konuda komisyon oluşturduklarını ifade eden Küçük, "Meslektaşlarımızın kendilerini sürekli yenileyebilmeleri için eğitimlere çok önem veriyoruz. Eğitim çalışmalarımız devam edecektir." dedi.
Eğitime katılan avukatlara sertifikaları verildi.

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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