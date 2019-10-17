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Adana'da Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi açıldı

Adana'da, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle hayata geçirilen Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi hizmete girdi.

17.10.2019 10:12Adana'da Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi açıldı
Adana'da, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) desteğiyle hayata geçirilen Ayakkabı ve Moda Tasarım Merkezi hizmete girdi.
Adana Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, odanın başvuru sahibi ve yürütücüsü, Çukurova Üniversitesi'nin ortağı, Adana Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin iştirakçisi olduğu merkez törenle açıldı.
ATO Başkanı Atila Menevşe, projeyle kentteki yüzlerce küçük ve orta ölçekli ayakkabı ve konfeksiyon üreticisinin kendi modellerinin tasarımını Adana'da yaptırarak zaman ve maliyet tasarrufu elde etmeleri ve rekabet gücünü artırmalarını hedeflediklerini belirtti.
Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu da son dönemlerde ajans olarak verdikleri desteklerin, girişimcilik, tasarım ve ürün geliştirme odaklı olmasının memnuniyet verdiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından kurdele kesilerek merkez hizmete girdi.

Çukurova Üniversitesi, Çukurova, Adana, Moda, Ekonomi

Kaynak: AA

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