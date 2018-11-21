21 Kasım 2018, 14:07

Adana'da Baltalı Cinayet

Adana

Adana’nın Feke ilçesinde kendisini tüfekle yaraladığını ileri sürdüğü akrabasını baltayla öldürdüğü iddia edilen şahıs, gözaltına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde kendisini tüfekle yaraladığını ileri sürdüğü akrabasını baltayla öldürdüğü iddia edilen şahıs, gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Yılmaz A. ile akrabası Ömer A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz A., yanında getirdiği tüfekle Ömer A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ömer A. da baltayla vurduğu akrabası Yılmaz A.'yı öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Ömer A.'yı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yılmaz A.'nın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kozan Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Ömer A. ise gözaltına alındı. - ADANA Feke,Adana
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:07



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