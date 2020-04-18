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Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bankaya giren şüpheli, çatıdan kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.

18.04.2020 03:54 | Son Güncelleme: 18.04.2020 04:28
Adana'da bankaya giren şüpheli yakalandı
Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir bankaya giren şüpheli, çatıdan kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi üzerinde bir bankanın alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda binanın yan tarafında bulunan camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığını ve bankanın içerisinde şüphelinin bulunduğunu gördü.

Polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi.
Gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Mehmet A. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana Yüregir, Polis, Adana, Güncel
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